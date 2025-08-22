POL-COE: Olfen, Schlosserstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Schlosserstraße in eine Firma eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag (21.08.25) und 5.50 Uhr am Freitag (22.08.25) zerstörten die Täter eine Fensterscheibe einer Lagerhalle und drangen in diese ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.
