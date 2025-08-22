PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/ Weitere Autoaufbrüche

Coesfeld (ots)

Zwei weitere Geschädigte meldeten, dass ihre Autos an der Weseler Straße und am Kirschbaumweg in Appelhülsen aufgebrochen wurden. Die Tatzeiten liegen zwischen 19 Uhr am Mittwoch (20.08.25) und 9.30 Uhr am Freitag (22.08.25). Die Polizei in Dülmen prüft auch hier einen Zusammenhang zu den bisherigen Taten und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Die bisherigen Meldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6101879 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6101604

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

