Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Lagerhalle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Einsteinstraße;

Tatzeit: zwischen 09.07.2025, 17.00 Uhr, und 10.07.2025, 07.00 Uhr;

In eine Lagerhalle eingedrungen sind bislang Unbekannte in Ahaus. Zwischen Mittwochnachmittag und dem frühen Donnerstagmorgen gelangten die Täter auf das Gelände an der Einsteinstraße, indem sie an einem Zaunelement ein Zylinderschloss ausbauten. Am Gebäude schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie diverse Bleche und Fallrohre aus Kupfer. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

