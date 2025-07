Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lkw flüchtet nach Unfall auf der B 54

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, B 54;

Unfallzeit: 09.07.2025, 13.05 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer auf der B 54 in Gronau. Am Mittwoch gegen 13.05 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Metelen mit ihrem Pkw die B 54 in Fahrtrichtung Niederlande. Dabei befuhr sie den linken der beiden Fahrstreifen. In Höhe der Brücke Berger Landweg kam ihr auf ihrer Fahrbahn ein Lkw entgegen. Um einen Unfall zu verhindern, musste die Frau nach rechts ausweichen. Dabei stieß sie mit ihrer Front gegen das Heck eines anderen Lkw, der sich zu diesem Zeitpunkt rechts neben ihr befand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

