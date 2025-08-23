Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg-Herbern; Fahrradfahrer alleine schwer verunfallt

Coesfeld (ots)

Am 22.08.2025, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Herberner, mit seinem Fahrrad in Ascheberg-Herbern, die Straße "An der Vogelrute", aus Richtung Bernhardstraße kommend. Im Bereich einer baulichen Fahrbahnverengung stieß der Herberner vermutlich gegen den Bordstein, stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei schwer. Er trug keinen Fahrradhelm. Der 59-jährige wurde durch einen Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Ein Verkehrsunfallteam aus Dortmund unterstützte bei der Spurensicherung. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

