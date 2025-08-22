POL-COE: Coesfeld, Bergallee/ Fußgängerin von Auto erfasst
Coesfeld (ots)
An der Bergallee hat eine 85-jährige Fußgängerin aus Coesfeld am Freitag (22.08.25) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg sie gegen 10.35 Uhr aus einem Auto aus. Es steht bisher nicht fest, ob die 85-jährige Fahrerin die Fußgängerin beim Anfahren erfasste, oder sie ohne Fremdeinwirkung stürzte. Mit einem Rettungshubschrauber kam die Coesfelderin in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmen-Team aus Steinfurt unterstützte bei der Spurensicherung. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.
