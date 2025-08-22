PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Coesfeld, Bergallee/ Fußgängerin von Auto erfasst

Coesfeld (ots)

An der Bergallee hat eine 85-jährige Fußgängerin aus Coesfeld am Freitag (22.08.25) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg sie gegen 10.35 Uhr aus einem Auto aus. Es steht bisher nicht fest, ob die 85-jährige Fahrerin die Fußgängerin beim Anfahren erfasste, oder sie ohne Fremdeinwirkung stürzte. Mit einem Rettungshubschrauber kam die Coesfelderin in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmen-Team aus Steinfurt unterstützte bei der Spurensicherung. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

