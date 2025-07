Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Verkehrsunfall Nähe Tribünenweg - Eine Person aus Fahrzeug befreit

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

Am späten Dienstagabend (23.07.) wurde die Feuerwehr Grevenbroich zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreisstraße 10 Ecke Tribünenweg im Ortsteil Noithausen alarmiert. Gegen 22:45 Uhr ging über den Notruf 112 die Meldung ein, dass ein PKW von der Fahrbahn abgekommen sei und eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, rund 200 Meter von der gemeldeten Kreuzung entfernt, bestätigte sich die Lage. Der verunfallte Fahrer war im Fahrzeug eingeschlossen, jedoch ansprechbar und wurde von Ersthelfern betreut.

Die Feuerwehr schuf einen Zugang zum Fahrzeug, indem die Tür entfernt und das Dach abgenommen wurde. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr und stellten den Brandschutz sicher. Aufgrund der starken Deformierung des Fahrzeuges wurde in enger Absprache mit dem Notarzt entschieden, das Lenkrad mittels Rettungsspreizer und Ketten zu ziehen und den Patienten so möglichst schonend mit einem Rettungsbrett aus dem Fahrzeug zu retten. Das Unfallopfer wurde verletzt an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften der Einheit Wevelinghoven und der hauptamtlichen Wache rund 75 Minuten im Einsatz. Die Einheit Stadtmitte stellte auf der Feuerwache eine Wachbereitschaft. Der Einsatz endete gegen Mitternacht. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell