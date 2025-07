Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Verletzte nach Zimmerbrand in Altenheim in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Am späten Samstagabend (19.07.) wurde die Feuerwehr Grevenbroich zu einem Zimmerbrand in ein Altenheim an der Hundhausenstraße alarmiert. Gegen 22:32 Uhr ging der Notruf über die Leitstelle ein.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Feuerwehr bereits von einer Pflegekraft erwartet und in die betroffene Wohneinheit im Erdgeschoss geführt. In einem Bewohnerzimmer war es zu einem Brandereignis gekommen. Der betroffene Bewohner konnte gemeinsam mit einer Pflegekraft und der Polizei ins Freie gebracht werden.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und evakuierte unter Atemschutz mehrere weitere Bewohner aus dem Gefahrenbereich. Eine Bewohnerin klagte über Atembeschwerden und wurde vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Insgesamt wurden sieben Personen - darunter Pflegekräfte, Bewohnerinnen und Bewohner des Heims sowie der Patient des betroffenen Zimmers durch den Notarzt und den Rettungsdienst gesichtet. Zwei von ihnen mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Die betroffenen Bereiche wurden gelüftet. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihren Zimmern verbleiben.

Im Einsatz waren 83 Kräfte der Feuerwehr Grevenbroich aus allen Einheiten der Stadt sowie die Besatzung der hauptamtlichen Wache. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell