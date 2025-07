Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Zweite Drehleiter für Grevenbroich ab sofort einsatzbereit Ehrenamtler aus Frimmersdorf/Neurath besetzen Sonderfahrzeug

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) - Die Feuerwehr Grevenbroich hat am Dienstag offiziell eine Drehleiter am Standort der Löscheinheit Frimmersdorf/Neurath in Dienst gestellt. Damit steht erstmals dauerhaft eine zweite Drehleiter für das gesamte Stadtgebiet zur Verfügung - ein bedeutender Schritt zur Verbesserung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Die bis zum vergangenen Jahr bei der hauptamtlichen Wache stationierte Drehleiter wurde in den vergangenen Monaten aufwendig instandgesetzt und umfassend modernisiert. Gleichzeitig absolvierten 15 neue Maschinisten aus der Einheit Frimmersdorf/Neurath eine intensive Schulung, um das Fahrzeug sicher und effektiv im Einsatz führen zu können.

Mit der Aufnahme in die Alarm- und Ausrückeordnung wird die Drehleiter ab sofort stadtweit bei bestimmten Einsatzstichworten zusätzlich alarmiert - eine deutliche Erhöhung der Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Feuerwehr Grevenbroich. Außerdem verbessert sich die Eintreffzeit eines Hubrettungsgeräts im Süden der Stadt. Im aktuellen Brandschutzbedarfsplan wurde deutlich, dass die Eintreffzeit eines Hubrettungsgeräts, so heißt eine Drehleiter im Fachjargon, vor allem im Bereich Frimmersdorf/Neurath verbessert werden müsse. Das Fahrzeug gilt in der Bauordnung für viele Objekte als zweiter Rettungsweg.

Dezernent Arno Jansen und der Leiter der Feuerwehr, Udo Lennartz, zeigten sich bei der Indienststellung erfreut über den erfolgreichen Projektabschluss. "Mit der zweiten dauerhaft verfügbaren Drehleiter schaffen wir eine wichtige Redundanz im Einsatzfall und stärken den Brandschutz für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt deutlich," sagt Arno Jansen. Auch Udo Lennartz betont die Bedeutung des Projekts: "Die Kombination aus technischer Aufwertung und der erfolgreichen Ausbildung neuer Maschinisten zeigt, wie leistungsfähig unsere freiwilligen Einsatzkräfte sind. Das ist ein starkes Zeichen für das Ehrenamt in unserer Stadt."

