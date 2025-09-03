Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Von einer Baustelle im Stadtteil Mannheim-Käfertal wurden mehrere Kupferkabel unterschiedlicher Stärke gestohlen.

Unbekannte verschafften sich auf unklare Art und Weise Zugang zu dem eingezäunten und nicht frei zugänglichen Baustellengelände in der Edisonstraße. Hier trennten sie mehrere bereits unter einer Betonplatte verlegte Kabel ab und ließen die jeweils ca. 20 Meter langen Stücke mitgehen. Es handelt sich um Kupferkabel mit Durchmessern von 35, 50 und 70 Millimetern Stärke.

Eine Beschreibung der Täter oder Täterinnen liegt derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

