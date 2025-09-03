PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 61-Jähriger von Unbekannten überfallen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 61-jähriger Mann wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtteil Rheinau von vier Unbekannten überfallen.

Der 61-Jährige hielt sich kurz nach Mitternacht an der S-Bahn-Haltestelle Bahnhof Mannheim-Rheinau in der Relaisstraße auf, als er von vier unbekannten Tätern angesprochen wurde. Plötzlich und unvermittelt schlug ihm zumindest einer der Täter mehrmals ins Gesicht und ihm wurde die Tasche, die er um den Hals trug, entrissen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der 61-Jährige erlitt mehrere blutende Verletzungen im Gesicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von den Tätern liegt nachfolgende Beschreibung vor:

   - Ca. 20 Jahre alt
   - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild
   - Dunkle Bekleidung

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Sachverhalt aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

