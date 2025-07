Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfälle mit Personen- und Sachschaden auf Rügen

Bergen/Lauterbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 9. Juli 2025, wurde die Polizei des Polizeihauptreviers Bergen auf Rügen zu zwei Verkehrsunfällen mit Personen- und Sachschaden gerufen.

Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger deutsche Fahrer eines Pkw Opel die Bergener Feldstraße aus Richtung Hofstädter Moor kommend in Richtung Ringstraße. Ein siebenjähriges ukrainisches Kind wollte die Fahrbahn aus Richtung City-Center in Richtung Grünen Berg überqueren. Das Kind trat offenbar plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von dem Opel erfasst. Das Kind wurde nach ärztlicher Versorgung vor Ort mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird nicht von schweren Verletzungen ausgegangen, vielmehr soll das Kind ärztlich beobachtet werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.

Um 15 Uhr wurde die Polizei nach Lauterbach gerufen. Der 77-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Chausseestraße aus Richtung Hafen kommen in Richtung Bergen. Als er auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen wollte, überholte offenbar eine 38-jährige deutsche Motorradfahrerin der Marke Honda den hinter dem Ford fahrenden PKW und versuchte weiterhin auch den Ford zu überholen. Der Versuch misslang augenscheinlich und es kam zur Kollision.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Die 38-jährige Motorradfahrerin wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell