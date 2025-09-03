Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte beschädigen Gewächshaus - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen mutmaßlich mehrere Personen in ein Ausstellungsgewächshaus vor einem Garten-Center an der Eppelheimer Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge holten sich die Unbekannten vier Stühle, die zu einer nahegelegenen Bäckereifiliale gehörten und stellten diese in das nicht verschlossene Gewächshaus. Dort konsumierten sie Zigaretten und beschädigten zwei der Kunststoffscheiben des Gewächshauses. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 250 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

