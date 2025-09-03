Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall auf Kreuzung

Mannheim (ots)

Am Dienstag fuhr ein 45-Jähriger mit einem Citroen und Anhänger auf der Kalthorststraße in Richtung Sportplatz. An der Kreuzung zur Straße Riedlach hielt der Fahrer gegen 20 Uhr, da sich von rechts ein bevorrechtigter Seat näherte. Nach aktuellem Ermittlungsstand rutschte der 45-Jährige unabsichtlich von der Kupplung, woraufhin sein Fahrzeug einen ruckartigen Satz nach vorne machte und mit dem kreuzenden Seat zusammenstieß. Durch die Wucht der Kollision löste sich der Anhänger des Citroen und rutsche auf ein gegenüber parkendes Auto. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.500 Euro geschätzt. Der Citroen sowie der Seat mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

