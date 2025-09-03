Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Unfall verletzt, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 07:50 Uhr beabsichtigte eine 40-jährige Fußgängerin die Fußgängerfurt am Friedrichsring von der Straßenseite Q 7 in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "Rosengarten" zu überqueren. Eine 54-jährige VW-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht den Friedrichsring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Beim Überqueren der Straße, missachtete die 40-Jährige das Rotlicht für Fußgänger, woraufhin es zwischen dem VW und der 40-Jährigen zu einem Zusammenstoß kam. Sie prallte gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und stürzte zu Boden. Dabei wurde sie schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, welcher im Nachgang abgeschleppt wurde.

