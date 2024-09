Polizei Münster

POL-MS: Imbissmitarbeiter angegriffen - Polizei nimmt 25-Jährigen in Gewahrsam

Münster (ots)

Polizisten haben Dienstagnacht (17.09., 23:20 Uhr) einen 25-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er den Mitarbeiter eines Schnellrestaurants am Berliner Platz mit einer Glasflasche angegriffen hatte.

Zeugenangaben zufolge randalierte der Angreifer bereits am Nachmittag desselben Tages in dem Imbiss. In der Nacht erschien der 25-Jährige erneut an der Örtlichkeit und schlug unvermittelt einen Mitarbeiter mit einer Glasflasche ins Gesicht.

Alarmierte Polizeikräfte brachten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Den Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit erwartet zudem ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell