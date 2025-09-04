POL-MA: Mannheim: Bagger beschädigt - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Eine bislang unbekannte Täterschaft warf zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh zwei Scheiben eines Baggers ein. Die Arbeitsmaschine stand im fraglichen Zeitraum in der Max-Joseph-Straße in der Neckarstadt-Ost. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 3310-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell