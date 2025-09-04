Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Angebliche Heilmittel entpuppten sich als Betäubungsmittel

Heidekberg (ots)

Einer Streife der Autobahnpolizei Mannheim fiel am Mittwoch der Fahrer eines Skoda auf, da er während der Fahrt auf der Autobahn telefonierte. Der 41-Jährige, der auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Heidelberg und Dossenheim unterwegs gewesen war, wurde gegen 13:45 Uhr aus dem Verkehr geleitet und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine akute Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Daher musste der 41-Jährige eine Blutprobe abgeben und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Im Gespräch mit der Streife äußerte der Skoda-Fahrer, dass er Heilmittel bei sich trägt und übergab sie den Beamten. Diese staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass es sich unter anderem um verbotene Pilze, LSD, Kokain und Dimethyltryptamin, ein verbotenes Psychedelikum, handelte. Die Polizei stellte die Betäubungsmittel sicher. Der 41-Jährige muss sich nun nicht nur wegen einer Fahrt unter Drogen, sondern auch wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

