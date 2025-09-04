Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren geparktes Auto gestreift - 15.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Weinheim.

Eine 47-jährige Frau war kurz nach 19 Uhr mit ihrem Audi auf der Lorscher Straße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bediente sie dabei das im Auto verbaute Navigationsgerät und geriet dadurch zu weit nach rechts und streifte ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Dabei riss an dem Audi das rechte Vorderrad ab. Der Audi musste daraufhin abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Weinheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell