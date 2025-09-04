PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren geparktes Auto gestreift - 15.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Weinheim.

Eine 47-jährige Frau war kurz nach 19 Uhr mit ihrem Audi auf der Lorscher Straße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bediente sie dabei das im Auto verbaute Navigationsgerät und geriet dadurch zu weit nach rechts und streifte ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Dabei riss an dem Audi das rechte Vorderrad ab. Der Audi musste daraufhin abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:46

    POL-MA: Mannheim: Gas mit Bremse verwechselt - 10.000 Euro Schaden

    Mannheim (ots) - Weil der das Gaspedal mit der Bremse verwechselte, verursachte ein 18-jähriger Autofahrer am Mittwochabend im Stadtteil Neuostheim einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der junge Mann verwechselte beim Befahren des Parkplatzes am Friedensplatz mit seinem Mini das Gaspedal mit der Bremse und stieß daher frontal mit einem Baum zusammen. Der Mini wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:32

    POL-MA: Mannheim: Bagger beschädigt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft warf zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh zwei Scheiben eines Baggers ein. Die Arbeitsmaschine stand im fraglichen Zeitraum in der Max-Joseph-Straße in der Neckarstadt-Ost. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. ...

    mehr
