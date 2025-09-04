PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Unfall gebaut und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin am Mittwoch im Stadtteil Schönau und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte stieß beim Ein- oder Ausparken in der Rastenburger Straße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Dabei entstand Sachschaden an dem Hyundai in Höhe von rund 3.000 Euro.

Die Unfallstelle liegt unmittelbar gegenüber einer Baustelle.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

