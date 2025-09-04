Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher ergaunern Schmuck - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, zwischen 10:15 Uhr und 11 Uhr, brach eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Joh.-Gutenberg-Straße ein. Über ein Fenster, welches sie gewaltsam öffneten, gelangten die Täter in die Wohnung. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher Schränke und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Anschließend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell