Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rund 50.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Am Donnerstag um 09:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin die Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim und musste aufgrund des stockenden Verkehrs ihr Fahrzeug auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Ein nachfolgender Seat-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Mercedes hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf etwa 50.000 Euro geschätzt wird. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

