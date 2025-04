POL-HRO: Mann ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall mit 2,10 Promille

Schönberg (ots) - Nachdem Unbekannte am zurückliegenden Wochenende diverse Werkzeuge von einer Baustelle in Schönberg gestohlen haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Am gestrigen Morgen (28.04) wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Einbruchdiebstahl informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die Unbekannten im Zeitraum von Freitagabend (25.04.) bis zum gestrigen Morgenmorgen in das im Bau befindliche ...

