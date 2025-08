Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne-Mitte: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag, 1. August, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herne-Mitte eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 15.50 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu der Wohnung einer 26-jährigen Hernerin an der Poststraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurde ein männlicher Tatverdächtiger von Kameras aufgezeichnet.

Der Einbrecher wird als "kleinere Person" im Alter von etwa 16 bis 23 Jahren beschrieben. Er habe ein "südländisches" Erscheinungsbild und trug dunkle Sportbekleidung sowie Handschuhe.

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

