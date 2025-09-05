PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit hohem Schaden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen dem 18. August und dem 4. September einen im Eichenweg geparkten Citroen. Der entstandene Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Sandhausen ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06224/ 2481 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:51

    POL-MA: Mannheim: Rund 50.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

    Mannheim (ots) - Am Donnerstag um 09:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin die Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim und musste aufgrund des stockenden Verkehrs ihr Fahrzeug auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Ein nachfolgender Seat-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Mercedes hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf etwa 50.000 Euro geschätzt wird. Da beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren