POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit hohem Schaden - Zeugenaufruf
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen dem 18. August und dem 4. September einen im Eichenweg geparkten Citroen. Der entstandene Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Sandhausen ermittelt nun wegen Unfallflucht.
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06224/ 2481 zu melden.
