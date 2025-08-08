Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Baum touchiert; Neuenkirchen: Betrunken in den Graben abgekommen; Schneverdingen: Handtasche unterschlagen; Schneverdingen: Zeugen nach Autorennen gesucht

Heidekreis (ots)

08.08.2025 / Baum touchiert

Soltau: Eine 58-Jährige kam in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der B 71 zwischen Soltau und Neuenkirchen aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Hier touchierte sie gegen 01:00 Uhr einen Baum und kam im Grünstreifen zum Stehen. Ihre 22-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Unfallursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

07.08.2025 / Handtasche unterschlagen

Schneverdingen: Als eine 34-Jährige nach dem Einkaufen in einem Supermarkt in der Marktstraße ihre Handtasche in einem Einkaufswagen vergaß, nutzte eine unbekannte Person gegen 17:30 Uhr die Gelegenheit und nahm diese an sich. In der Handtasche war unter anderem das Mobiltelefon der Geschädigten, ihre Dokumente und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

07.08.2025 / Betrunken in den Graben abgekommen

Neuenkirchen: Am Donnerstagmittag kam ein 28-Jähriger, der die B 71 zwischen Söhlingen und Tewel in seinem Auto befuhr, am Ausgang einer Linkskurve kurz vor Jerusalem von der Fahrbahn ab. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit geriet er kurz vor 15:00 Uhr zunächst leicht in den Grünstreifen auf der rechten Seite. Als er versuchte gegenzulenken, kam er schlussendlich nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der 28-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass der Fahrer stark unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 2,64 Promille. Ihm wurde in einem umliegenden Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass der 28-Jährige bereits vor wenigen Monaten alkoholisiert mit einem Auto gefahren war. Schon dort wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

27.07.2025 / Zeugen nach Autorennen gesucht

Schneverdingen: Bereits am 27.07. kam es in der Hamburger Straße zu einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, bei dem mehrere schwarze Autos gegen 01:20 Uhr mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit über die Hamburger Straße und entgegen der Fahrtrichtung eines dortigen Kreisverkehrs fuhren. Als alarmierte Einsatzkräfte die Örtlichkeit aufsuchten, kam es unmittelbar vor diesen zu einem Beinaheunfall. Ein Auto durchfuhr den Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung und ein anderer Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen in den Grünstreifen verhindern. Zeugen gaben an, dass mehrere schwarze Autos die Hamburger Straße bereits für längere Zeit wiederholt mit überhöhter Geschwindigkeit befuhren. Die Polizei in Schneverdingen sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen, den Fahrzeugführenden oder möglichen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer machen können. Diese werden gebeten sich unter 05193-982500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell