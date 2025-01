Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche in neun Gartenlauben - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bei einem Kleingartenverein an der Helmut-Stockmeier-Straße kam es in der Zeit von Donnerstagnachmittag (17:00 Uhr) bis Freitagmorgen (09:00 Uhr) zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Die Täter zerstörten zunächst ein Holztor und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände der Kleingartenkolonie. Anschließend drangen sie gewaltsam in neun Lauben ein und flüchteten anschließend mit bislang unbekanntem Diebesgut. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter 05406 898630 entgegen.

