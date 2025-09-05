Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete aus einem in der Parkstraße geparkten Mercedes Wertgegenstände. Eine 23-Jährige hatte das Auto am Donnerstag gegen 23 Uhr in der Nähe einer Minigolfanlage abgestellt. Als sie gegen 1 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die rechte, hintere Scheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Geldbeutel, welcher im Innenraum gelegen hatte, fehlte Bargeld. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell