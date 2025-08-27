PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sicher zur Schule: Polizei Oberhausen startet Kontrollen

POL-OB: Sicher zur Schule: Polizei Oberhausen startet Kontrollen
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Die Sommerferien sind vorbei - für viele Kinder beginnt jetzt ein spannender neuer Abschnitt: die Grundschule. Die Erstklässler machen sich nun zum ersten Mal regelmäßig alleine oder in Begleitung auf den Weg zur Schule.

Viele von ihnen haben gemeinsam mit den Eltern, den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei oder schon im Kindergarten das richtige Verhalten im Straßenverkehr geübt: stehenbleiben am Zebrastreifen, Blick nach links und rechts, Gefahrensituationen erkennen. Trotzdem passieren bei den Jüngsten immer wieder Fehler - einfach, weil die Erfahrung fehlt. Genau deshalb brauchen sie die volle Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden.

Die Polizei Oberhausen ist in den ersten Wochen nach Schulbeginn mit zusätzlichen Kontrollen unterwegs. Rund um Schulen wird besonders auf die Geschwindigkeit geachtet, das richtige Anschnallen überprüft und auf ein rücksichtsvolles Fahrverhalten hingewiesen.

Ein Tipp der Polizei: Kinder lernen durch Beobachten. Wer sich selbst vorbildlich verhält - langsam fährt, am Zebrastreifen anhält oder den Gurt anlegt - vermittelt wichtige Regeln fürs #LEBEN.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren