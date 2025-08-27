Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sicher zur Schule: Polizei Oberhausen startet Kontrollen

Die Sommerferien sind vorbei - für viele Kinder beginnt jetzt ein spannender neuer Abschnitt: die Grundschule. Die Erstklässler machen sich nun zum ersten Mal regelmäßig alleine oder in Begleitung auf den Weg zur Schule.

Viele von ihnen haben gemeinsam mit den Eltern, den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei oder schon im Kindergarten das richtige Verhalten im Straßenverkehr geübt: stehenbleiben am Zebrastreifen, Blick nach links und rechts, Gefahrensituationen erkennen. Trotzdem passieren bei den Jüngsten immer wieder Fehler - einfach, weil die Erfahrung fehlt. Genau deshalb brauchen sie die volle Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden.

Die Polizei Oberhausen ist in den ersten Wochen nach Schulbeginn mit zusätzlichen Kontrollen unterwegs. Rund um Schulen wird besonders auf die Geschwindigkeit geachtet, das richtige Anschnallen überprüft und auf ein rücksichtsvolles Fahrverhalten hingewiesen.

Ein Tipp der Polizei: Kinder lernen durch Beobachten. Wer sich selbst vorbildlich verhält - langsam fährt, am Zebrastreifen anhält oder den Gurt anlegt - vermittelt wichtige Regeln fürs #LEBEN.

