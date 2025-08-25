Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Verletzte nach "Lachgas-Unfall" in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am späten Samstagabend (23.08.), gegen 23:14 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Concordiastraße in Oberhausen gerufen.

In Höhe eines Schnellrestaurants war ein schwarzer VW Golf von der Fahrbahn abgekommen. Im Fahrzeug saßen ein 23-jähriger Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin. Beide wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt, die Airbags hatten ausgelöst.

Während der Unfallaufnahme fanden die eingesetzten Polizeibeamten im Fahrzeug eine Gasdruckflasche mit Distickstoffmonoxid ("Lachgas"). Zudem zeigte der Fahrer deutliche körperliche Anzeichen für den Konsum berauschender Mittel.

Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein. Ein Bericht über die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges wurde an die Zulassungsstelle der Stadt Oberhausen übersandt.

