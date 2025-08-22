PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger: Umzug der Polizeiwache Alt-Oberhausen

Oberhausen (ots)

Ab Montag, 25.08.2025, ist auf der bisherigen Polizeiwache Alt-Oberhausen am Friedensplatz keine Anzeigenaufnahme oder sonstige Sachbearbeitung mehr möglich!

Ab 17:00 Uhr erreichen Sie uns bereits am selben Tag in der neuen Wache (siehe Foto):

Polizeiwache Alt-Oberhausen

Duisburger Straße 375

46049 Oberhausen

Dort befindet sich künftig auch das Polizeigewahrsam.

Am Friedensplatz informiert ein Aushang mit digitaler Wegbeschreibung zusätzlich über den Umzug. Alternativ besuchen Sie während des Umzugs die Anlaufstelle auf der Marktstraße 45. Zusätzlich ist weiterhin die Polizeiwache in Oberhausen-Sterkrade am Wilhelmplatz 2 (Interim-Wache auf dem Hof) besetzt.

Oder nutzen Sie jederzeit die Internetwache der Polizei NRW, z. B. zur Online-Anzeige: https://internetwache.polizei.nrw

In dringenden Fällen oder Notfällen wählen Sie bitte wie gewohnt die 110.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

