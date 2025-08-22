POL-OB: Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger: Umzug der Polizeiwache Alt-Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger: Umzug der Polizeiwache Alt-Oberhausen

Oberhausen

Ab Montag, 25.08.2025, ist auf der bisherigen Polizeiwache Alt-Oberhausen am Friedensplatz keine Anzeigenaufnahme oder sonstige Sachbearbeitung mehr möglich!

Ab 17:00 Uhr erreichen Sie uns bereits am selben Tag in der neuen Wache (siehe Foto):

Polizeiwache Alt-Oberhausen

Duisburger Straße 375

46049 Oberhausen

Dort befindet sich künftig auch das Polizeigewahrsam.

Am Friedensplatz informiert ein Aushang mit digitaler Wegbeschreibung zusätzlich über den Umzug. Alternativ besuchen Sie während des Umzugs die Anlaufstelle auf der Marktstraße 45. Zusätzlich ist weiterhin die Polizeiwache in Oberhausen-Sterkrade am Wilhelmplatz 2 (Interim-Wache auf dem Hof) besetzt.

Oder nutzen Sie jederzeit die Internetwache der Polizei NRW, z. B. zur Online-Anzeige: https://internetwache.polizei.nrw

In dringenden Fällen oder Notfällen wählen Sie bitte wie gewohnt die 110.

