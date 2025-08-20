Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rettungswagen im Einsatz - BMW kollidiert mit Transporter

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmittag (19.08.) kam es gegen 13:30 Uhr an der Buschhausener Straße, in Höhe der Abfahrt der A42 in Fahrtrichtung Dortmund, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW X5 bei Rotlicht an der Kreuzung. Als sich von hinten ein Rettungswagen aus Duisburg mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn näherte, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, um Platz zu machen. Dabei stieß sie mit einem von links kommenden Transporter zusammen, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde.

Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vor Ort versorgt. Ihre beiden Kinder, die sich ebenfalls im Auto befanden, blieben unverletzt. Auch der Transporterfahrer blieb ohne Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es im Bereich der Buschhausener Straße und der A42 zu Verkehrsbehinderungen, über die Bürgerinnen und Bürger via WhatsApp informiert wurden.

