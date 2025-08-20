POL-OB: Montag: Räuberischer Diebstahl - Dienstag: Untersuchungshaft

Polizeipräsidium Oberhausen

Am Montagmorgen (18.08.) gegen 09:40 Uhr kam es auf der Markstraße in Oberhausen zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin eines Discounters meldete, dass sie von einem mutmaßlichen Ladendieb angegriffen worden sei. Der männliche Tatverdächtige wollte zuvor mit einer vollen Tragetasche den Kassenbereich passieren. Als die Frau ihn stoppen wollte, schlug er ihr mit der Faust zu und verletzte sie.

Eine Kollegin der Mitarbeiterin beobachtete den Vorfall und konnte dem Mann auf der Flucht die Tasche mit der gestohlenen Ware entreißen. Eine sofort ausgelöste Nahbereichsfahndung brachte schnellen Erfolg: der Beschuldigte konnte im Bereich der Wörthstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 36-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ist bereits diverse Male polizeilich in Erscheinung getreten, u.a. wegen schwerer Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie diverser Eigentumsdelikte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Mann am Dienstag (19.08.) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

