Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Beschleunigtes Verfahren: Festnahme nach Ladendiebstahl

Oberhausen (ots)

Am Mittwochmittag (13.08.) konnte ein 25-Jähriger auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl angetroffen und festgenommen werden. Gegen ihn wird nun ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich der 25-jährige Polizeibekannte zunächst in Begleitung eines Komplizen (41) in das Lebensmittelgeschäft auf der Mellinghofer Straße begab. In dem Verkaufsraum räumten beide Männer dann mehrere Lebensmittel im Gesamtwert von 63,18 Euro in eine Sporttasche und versuchten im Anschluss, das Geschäft über den SB-Kassenbereich zu verlassen. Hierbei wurden sie jedoch durch den Ladendetektiv abgepasst, der daraufhin die Polizei rief.

Aufgrund mangelnder Haftgründe musste der 41-Jährige nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen werden. Der 25-Jährige wiederum wurde mit dem Ziel der Durchführung eines beschleunigten Verfahrens festgenommen, da nun zeitnah das Gerichtsverfahren gegen ihn durchgeführt wird.

