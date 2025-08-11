Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeuge meldet volltrunkenen Lkw-Fahrer

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Einsatz am Samstagmorgen (09.08.) gegen 09:34 Uhr: Die Leitstelle der Polizei Oberhausen erhielt einen Anruf von einem Zeugen, der an einer LKW-Waschanlage an der Fernewaldstraße einen Lastwagenfahrer festgestellt hatte. Er äußerte den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Der Anrufer berichtete, der Fahrer habe stark nach Alkohol gerochen und augenscheinlich eine Flasche Vodka in eine Wasserflasche gefüllt habe.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen, die sich zufällig in der Nähe aufhielt, konnte den betreffenden Lkw auf einem Firmengelände an der Kirchhellener Straße lokalisieren, wo der Fahrer gerade einparkte.

Der 42-jährige Fahrer, belarussischer Staatsangehöriger, zeigte bei der Kontrolle einen unsicheren Gang, musste sich festhalten und verhielt sich verbal aggressiv, laut und undeutlich. Die Beamten nahmen einen deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Wahrscheinlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung war der Mann nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Deshalb ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobe an. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt, und ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell