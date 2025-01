Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Dringend Tatverdächtiger zu einem Einbruch auf frischer Tat gestellt - Gericht erlässt Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 27-jähriger Tatverdächtiger in der Nacht zu Samstag (25.01.2025) bei einem Einbruch gestellt und vorläufig festgenommen wurde. Ein Richter hat Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge alarmierte der Zeuge gegen 02:30 Uhr die Polizei, als er eine Person beobachtete, die an einem Gebäude in der Straße Dornbeeksfeld ein Fenster aufgehebelt hatte und in das Objekt eingestiegen ist.

Das Haus wurde kurz darauf von mehreren Einsatzkräften umstellt und durchsucht. Dabei wurde der 27-Jährige im Obergeschoss angetroffen, festgenommen und zur Wache gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ ein Richter am frühen Samstagabend Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen den Tatverdächtigen, der aus Hildesheim kommt, aber nach vorliegenden Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz hat.

Nach Verkündung der Untersuchungshaft kam der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell