POL-EN: Wetter - Einbruch in Büros einer Bauunternehmung in der Königstraße

Wetter (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am 12.6.2025, gegen 16:00 Uhr in einem Supermarkt in der Carl-Bönnhoff-Straße in Wetter. Ein 29-jähriger aus Witten steckte im Geschäft mehrere Schachteln Zigaretten und Tabakverpackungen in seine Hosentasche. Anschließend nahm er ein Getränk aus einem Regal, welches er anschließend an der Kasse bezahlte. Die Zigaretten und den Tabak bezahlte er jedoch nicht ...

mehr