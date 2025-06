Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss- Vortest zeigt einen Wert von über 2,5 Promille

Hattingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am 12.6.2025 gegen 19:00 Uhr auf der Thingstraße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen bog ein 58-jähriger Hattinger mit seinem Pedelec von der Heinrich-Kämpchen-Straße kommend, in die Thingstraße ab. Er nutzte dazu den Gehweg und verlor die Kontrolle über sein Pedelec. Er stürzte in ein Blumenbeet, wodurch er leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 58-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Test bestätigte dies mit einem Wert von über 2,5 Promille. Zusätzlich wurden bei dem Hattinger Betäubungsmittel aufgefunden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

