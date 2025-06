Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw- Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Sprockhövel (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 58- jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal tödlich verletzt wurde, kam es am 12.06.2025, gegen 18.50 Uhr, auf der South-Kirkby-Straße in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 79-jähriger aus Wuppertal von der South-Kirkby-Straße (Fahrtrichtung Hattingen) nach links in die Hiddinghauser Straße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er mit seinem Pkw der Marke Volvo das entgegenkommende Motorrad (Fahrtrichtung Sprockhövel) der Marke Suzuki. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 79-jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein speziellen Unfallaufnahmeteam erschien für die Unfallaufnahme. Die gesamte Kreuzungsbereich war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

