Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Tür zu Geschäftsraum aufgehebelt - Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet

Hattingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10. auf 11.06.) brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Geschäft auf der Große Weilstraße in Hattingen ein. Sie hebelten mit einem Gegenstand die Tür zum Laden auf und durchwühlten das Büro und den Kassenbereich, um nach Wertgegenständen und Bargeld zu suchen. Dabei entwendeten sie einen Bargeldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwas gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02324 9166-2200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell