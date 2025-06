POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall, Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich, vier Verletzte, Pkw in Brand

Hattingen (ots) - Hattingen - In Zeit zwischen dem 05.06.2025, 18:00 Uhr und 06.06.2025, 12:00 Uhr wurde in ein Kosmetikstudio in der Friedrichstraße eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten über ein Fenster in das Geschäft. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden. ...

