Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Versuchter Raub einer Dienstwaffe - Schuss löst sich bei Widerstand in Wetter

Wetter (ots)

Am Samstag (07.06.2025) kam es zu einem Widerstand nach einer Verkehrskontrolle in Wetter. Eine Polizeistreife überprüfte in der Kaiserstraße gegen 14 Uhr mehrere Fahrzeuge, um das dortige Durchfahrtsverbot zu überwachen. Dabei kontrollierte sie auch einen 45-jährigen Mann. Der Dortmunder beobachtete im Anschluss die weiteren Kontrollen, stürmte dann plötzlich auf den Streifenbeamten zu und versuchte diesem die Dienstwaffe zu entreißen. Es kam zu einem Widerstand, bei dem der Polizist schwer verletzt wurde. Der 45-Jährige versuchte anschließend, auch der Polizistin die Pistole zu entreißen. Bei dem Gerangel löste sich ein Schuss, der in eine Hauswand einschlug, jedoch niemanden verletzte. Unter dem Einsatz von Pfefferspray gelang es den Beamten, den Dortmunder, der noch zu fliehen versuchte, zu fixieren und ihm Handschellen anzulegen. Auf der Polizeiwache leistete der Mann erneut Widerstand. Er wurde in eine Klinik eingewiesen. Die Hagener Kriminalpolizei hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen. (hir)

