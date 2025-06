Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Raubdelikt- Täter entwendet Zigaretten und Tabak

Wetter (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am 12.6.2025, gegen 16:00 Uhr in einem Supermarkt in der Carl-Bönnhoff-Straße in Wetter. Ein 29-jähriger aus Witten steckte im Geschäft mehrere Schachteln Zigaretten und Tabakverpackungen in seine Hosentasche. Anschließend nahm er ein Getränk aus einem Regal, welches er anschließend an der Kasse bezahlte. Die Zigaretten und den Tabak bezahlte er jedoch nicht und verließ den Kassenbereich. Umgehend wurde er durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 29-jährigen und dem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter schaffte es den Wittener zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Kräfte der Polizei festzuhalten. Daraufhin wurde der Täter vorläufig festgenommen und der nächstgelegenen Polizeiwache zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell