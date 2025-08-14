Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Paketbote bei Zustellung verletzt

Oberhausen (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden Polizisten der Polizei Oberhausen am Mittwoch (13.08.) gegen 14:00 Uhr auf die Marktstraße in Alt-Oberhausen gerufen. Dort fanden sie einen verletzten 27-jährigen Paketzusteller vor.

Nach ersten Angaben des Mannes habe er beim Betätigen der Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses einen starken Stromschlag erlitten. Durch die Wucht des Schlages seien ihm sämtliche Pakete aus den Händen gefallen.

Während der alarmierte Rettungsdienst den Zusteller versorgte, befragten die Beamten Zeugen und sprachen mit dem Hauseigentümer. Ob ein fehlerhaft angeschlossenes Stromkabel den Schlag verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der 27-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

