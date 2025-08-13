Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (04.08. bis 10.08.2025) sind der Polizei Oberhausen insgesamt fünf Wohnungseinbrüche gemeldet worden.

Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtig: Oberhausen-Buschhausen - Am Mittwoch (06.08.) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus. Zunächst betraten sie den Garten und versuchten vergeblich, sowohl die Kellertür als auch die Terrassentür aufzuhebeln. Anschließend gelangten sie auf bislang unbekannte Weise in das Haus einer Frau. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bitte seien Sie wachsam und achten Sie auf fremde Personen auf Grundstücke! Im Zweifel: 110.

