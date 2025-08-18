POL-OB: Mehrere Polizeibeamte angegriffen - 56-Jähriger in Gewahrsam genommen

Polizeipräsidium Oberhausen

Am Samstagabend (16.08.) griff ein 56-jähriger Mann (Staatsangehörigkeit: deutsch) im Rahmen einer Platzverweisdurchsetzung mehrere Polizeibeamte an und verletzte dabei drei von ihnen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Erstmalig wurde der 56-Jährige gegen 20:35 Uhr im Rahmen eines Einsatzes auf der Grenzstraße angetroffen, da er sich wiederholt an der Anschrift seiner Ex-Partnerin aufhielt und ihr auflauerte. Ihm wurde daher ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam. Etwa eine Stunde später erschien der Polizeibekannte jedoch erneut mit seinem Pick-up am Einsatzort, sodass er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei versuchte der 56-Jährige, sich in seinem Fahrzeug einzuschließen und davonzufahren, was durch die eingesetzten Kräfte jedoch verhindert werden konnte.

Im weiteren Einsatzverlauf musste gegen den Mann das Reizstoffsprühgerät eingesetzt werden; darüber hinaus wurde der angelegte Sicherheitsgurt durchtrennt - denn der Mann begann nun, die Beamten willkürlich anzugreifen, indem er auf sie einschlug und einem Polizisten in die Hand biss. Unter erheblicher Kraftaufwendung konnte der 56-Jährige schließlich gefesselt und ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Den Mann erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

