POL-OB: Verfolgungsfahrt mit Unfall - 41-Jähriger festgenommen

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.08.) kam es in Oberhausen zu einer Verfolgungsfahrt mit einem anschließenden Unfall sowie einer weiteren fußläufigen Flucht, die kurze Zeit später gestoppt werden konnte.

Zunächst beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung um 17:00 Uhr, das Fahrzeug des Beschuldigten (Staatsangehörigkeit: rumänisch) auf der Grenzstraße anzuhalten, da der Fahrzeugführer zuvor gegen eine Rotlichtampel verstoßen hatte. Als der Fahrzeugführer jedoch die Anhaltezeichen des Streifenwagens erkannte, beschleunigte er seinen Chrysler und versuchte, vor der Kontrolle zu flüchten. Hierbei führte der 41-Jährige mehrere waghalsige Fahrmanöver durch, die schlussendlich in einem Verkehrsunfall auf der Stöckmannstraße mündeten, denn hier kollidierte der Fahrer mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Anschließend setzte er seine Flucht fußläufig fort. Dabei verletzte er sich jedoch an einem Zaun und konnte durch die Beamten festgenommen werden. Nach einer Behandlung in einem Krankenhaus wurde der Fahrer ins Polizeigewahrsam gebracht.

Der mutmaßliche Fluchtgrund: Der Tatverdächtige verfügte über keine Fahrerlaubnis, die Kennzeichen gehörten nicht an den Chrysler, und das Fahrzeug selbst war ebenfalls nicht mehr zugelassen. Darüber hinaus wird gegen den 41-Jährigen nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Das Fahrzeug sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt - weitere Ermittlungen laufen.

