Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Abfallender Akkudeckel eines Pedelec beschädigt Pkw

Polizei sucht Paar in weißen Pkw

Straelen (ots)

Am Donnerstag (19. Juni 2025) gegen 09:45 Uhr kam es in Straelen an der Wachtendonker Straße zu einer eher ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht. Ein weißes Fahrzeug mit zwei Fahrrädern bzw. Pedelecs fuhr vor einem grauen Ford Mondeo, als sich von einem der Fahrräder ein Plastikteil löste und gegen den Kühlergrill des Ford prallte. In der Annahme, dass es sich um ein leichtes Schaumstoffteil handelte, maß die Fahrerin des Ford der Angelegenheit keine Bedeutung bei. Erst später stellte sie fest, dass es sich um die Abdeckung eines Akkus handelte, der vorne unterhalb des Kühlers in der Abdeckung steckte. Daher ist zu dem Fahrzeug mit den beiden Rädern auch nur bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handelte, in dem eine Frau und ein Mann saßen, mit einem geschätzten Alter zwischen 50 und 65 Jahren. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach diesen Personen, die den eigentlichen Unfall wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

