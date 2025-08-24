POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen SC Rot Weiß Oberhausen und SSVg Velbert 02 am Sonntag, 24.08.2025, im Stadion Niederrhein
Oberhausen (ots)
Das Fußballspiel endete vor 2575 Zuschauern 0 : 0. Die Begegnung verlief störungsfrei.
