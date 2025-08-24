POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen SC Rot Weiß Oberhausen und SSVg Velbert 02 am Sonntag, 24.08.2025, im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Die Polizei Oberhausen bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einem 13-jährigen Mädchen. Die 13-Jährige ist aktuell in einer Wohngruppe untergebracht. Am 18.08.2025 verließ sie diese gegen 13 Uhr, um sich mit ihrer Mutter zu treffen. Zu der Verabredung erschien sie jedoch nicht. Ihr Smartphone ließ sie in ihrem Zimmer ...

