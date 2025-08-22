Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Berauschter rauscht durch Oberhausen - Fahrt endet an Mauer

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (21.08.), gegen 22:04 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen ein schwarzer Skoda auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Holtener Straße befuhr. Der Wagen driftete zeitweise in den Gegenverkehr, überholte mehrere andere Verkehrsteilnehmer waghalsig und missachtete dabei sowohl Verkehrsregelungen als auch Vorfahrtszeichen. Die Beamten schätzten seine Geschwindigkeit auf über 100 km/h.

Bereits wenige Minuten später entdeckten die Polizisten das Fahrzeug in der Sprockstraße: Im dortigen Wendekreis war der Skoda an eine Mauer gefahren.

Als die Einsatzkräfte den 32-jährigen Fahrer aus Duisburg aufforderten, den Motor unverzüglich auszuschalten, schlug ihnen bereits starker Alkoholgeruch aus dem Innenraum entgegen. Der Mann zeigte sich uneinsichtig, verstand nicht, warum er Führerschein und Fahrzeugpapiere aushändigen sollte, und sperrte sich gegen sämtliche polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten nahmen ihn daraufhin zur Wache mit, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und der Skoda wurden beschlagnahmt. Zudem fertigten die Polizisten eine Meldung an das Straßenverkehrsamt.

Ob dem 32-Jährigen seine lebensgefährliche Fahrt am nächsten Morgen bewusst war, bleibt unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell